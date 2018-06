Ônibus de sacoleiros ataca carro da Receita e fere 3 servidores Três servidores da Receita Federal em Foz do Iguaçu ficaram feridos na madrugada deste domingo em um possível atentado, quando tentavam interceptar um ônibus para ser vistoriado. O motorista do ônibus, Djalma dos Santos, de 33 anos, morador em Santo André (SP), foi preso em flagrante, mas os 12 passageiros que estavam no veículo conseguiram fugir. Segundo a Receita, os técnicos realizavam diligências em Santa Terezinha do Itaipu, na região de fronteira, quando observaram o ônibus parado em uma rua. Ao se aproximarem com um automóvel, o ônibus acendeu os faróis e partiu para cima do veículo. Um dos servidores da Receita teve sérias contusões no rosto. O motorista do ônibus tentou fugir, mas foi parado pela Polícia Rodoviária Federal. Os passageiros fugiram. Santos foi levado preso à Polícia Federal, em Foz do Iguaçu. Ele disse que estava indo para São Paulo com 12 passageiros e grande volume de mercadorias. Foi indiciado por tentativa triplamente qualificada de homicídio, contrabando, formação de quadrilha, dano ao patrimônio público e desobediência.