Ônibus deve ficar entre 15% e 20% mais caro em janeiro

O prefeito Gilberto Kassab (DEM) disse ontem que haverá uma "recuperação" da tarifa de ônibus, em entrevista à Rádio Bandeirantes. O secretário municipal de Transportes, Alexandre de Moraes, informou que a proposta de reajuste dos ônibus municipais será enviada ao prefeito em outubro, junto com o plano orçamentário de 2010.

Uma das bandeiras de campanha de reeleição de Kassab em 2008 foi a promessa de que a tarifa de ônibus, hoje em R$ 2,30, não ia subir até o final de 2009. O último reajuste foi efetuado em 30 de novembro de 2006. O aumento de janeiro deverá elevar o preço a um patamar entre R$ 2,65 e R$ 2,75.

Já a política tarifária da Secretaria estadual dos Transportes Metropolitanos realiza reajustes anuais da tarifa do metrô, CPTM e EMTU. Hoje, a passagem de metrô é de R$ 2,55, e deverá chegar a algo em torno de R$ 2,65, com uma inflação estimada de 5%. O último aumento foi feito no início do ano.

Em nota, a secretaria estadual confirmou que haverá aumento em janeiro e observou que se trata de "uma política de transparência que permite aos usuários programar gastos com informação prévia".