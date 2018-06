Ônibus é assaltado, cai em ribanceira e deixa 49 feridos em MG

Um ônibus que seguia para Goiânia com 49 passageiros caiu em uma ribanceira após uma tentativa de assalto na rodovia BR-365, em Montes Claros, Minas Gerais. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 23, e todos os passageiros ficaram feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 2 horas, na altura do km 20 estrada. Quatro homens entraram no ônibus e anunciaram o assalto. O motorista fugiu do veículo e um dos assaltantes assumiu a direção. O ladrão não conseguiu controlar o ônibus, que acabou caindo em uma ribanceira. Os assaltantes fugiram. Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Montes Claros. Engenheiro Caldas Duas pessoas morreram em um acidente no final da noite de quinta, após um acidente entre dois ônibus, em Engenheiro Caldas, também em Minas. Um ônibus que trafegava sentido Juiz de Fora, na BR-116, bateu de frente em outro ônibus após atropelar uma vaca.