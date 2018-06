Ônibus é incendiado em Vitória Um ônibus foi incendiado na região metropolitana de Vitória na noite de sexta-feira, dia 5. Este foi o sexto caso de vandalismo desde o último dia 29 no Estado. Dois homens armados fizeram o ataque ao ônibus. Eles renderam o motorista, o cobrador e os dois passageiros que estavam no ônibus. O grupo foi retirado do veículo. Os bandidos derramaram um líquido inflamável no ônibus e atearam fogo. Eles deixaram um bilhete com o motorista do ônibus, que continha exigências, dentre elas melhorias nas condições carcerárias e a volta das visitas. Cinco suspeitos do ataque foram presos na manhã deste sábado. O veículo era da Viação San Remo, da linha 025, e circulava no município de Vila Velha, na Grande Vitória. A Secretaria Estadual de Segurança está investigando o caso.