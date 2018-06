Ônibus escolar com 20 crianças cai em barragem no RS Um ônibus escolar com pelo menos 20 crianças a bordo caiu dentro de uma barragem da Corsan ao amanhecer desta quarta-feira, em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul. Relatos das primeiras pessoas que chegaram ao local indicam que há pelo menos oito mortos e oito sobreviventes. Diversas pessoas ficaram dentro do ônibus, que está submerso. As causas do acidente ainda são desconhecidas.