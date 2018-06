Ônibus escolar com 65 pessoas cai em barranco no ES

Um ônibus escolar que transportava cerca de 65 pessoas caiu num barranco na rodovia ES 165, na região serrana do Espírito Santo. A maioria dos passageiros era crianças. Elas ficaram levemente feridas. Ninguém morreu. De acordo com a Polícia Militar, o ônibus tinha capacidade para 48 pessoas e estaria superlotado. O motorista, segundo a PM, disse que a barra de direção quebrou no momento em que fazia uma curva. Não chovia no momento do acidente. Pelo menos três passageiros foram encaminhadas para hospitais da Grande Vitória para realizarem exames de tomografia, sendo uma criança com fratura em um dos braços e uma senhora com suspeita de fratura na coluna. Os outros feridos foram atendidos no Hospital de Afonso Cláudio. O ônibus transportava alunos, professores e funcionários para uma escola em Santo Antônio, município da região serrana capixaba.