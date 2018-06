Ônibus escolar é incendiado em Santa Catarina

SÃO PAULO - Um ônibus escolar foi incendiado na noite desta sexta-feira, 1º, no centro de Itajaí, no interior de Santa Catarina. O veículo estava próximo da entrada da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), quando homens encapuzados teriam abordado o carro e obrigado os passageiros a descerem, segundo o Corpo de Bombeiros local.

Ainda segundo os bombeiros, os homens teriam colocado fogo no veículo com um coquetel molotov. Apenas uma passageira se feriu, enquanto saía do ônibus, mas foi atendida e passa bem. As causas estão sendo investigadas.

Outros casos. Uma onda de ataques atingiu o Estado de Santa Catarina nessa semana - pelo menos quatro funcionários de segurança - três policiais e um agente prisional - foram mortos.

A Polícia Civil ainda está investigando se há relação entre os casos. Já na noite de quinta-feira, 31, ocorreram pelo menos 14 ataques a prédios públicos e unidades de segurança. Um dos alvos foi a sede do governo estadual, que recebeu disparos de armas de fogo.

A Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina publicou uma nota oficial sobre os ataques recentes. O texto diz que as ações estão sendo acompanhadas com "o rigor devido" e que a resposta "será à altura das agressões", no tempo adequado e nos parâmetros legais.

A nota reafirma os números de 1ºde janeiro a 31 de julho, em que foram efetuadas cerca de 17 mil prisões e apreensões, 5.150 mil ocorrências ligadas ao tráfico e houve a apreensão de 2.532 armas e vários tipos de drogas.