Ônibus fretado tomba e fere 22 em Varjão de Minas (MG)

Vinte e duas pessoas ficaram feridas nesta madrugada quando um ônibus fretado capotou no Km 366 da BR-365, na altura do município de Varjão de Minas, no noroeste de MG. Os feridos, dois dos quais em estado grave, foram levados para o Hospital Regional de Patos de Minas, município vizinho.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal de MG, chovia forte, por volta das 4h30, quando o ônibus fretado saiu da pista e tombou. Ainda não há informações sobre a qual empresa pertence o ônibus nem de onde ele saiu e para onde seguia.