Ônibus híbrido começa a ser testado em Porto Alegre

SÃO PAULO - O primeiro ônibus híbrido de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, começa a ser testado nesta quinta-feira, 6. O veículo foi apresentado na quarta-feira.

O ônibus, que opera com motores diesel e elétrico, reduzindo em 90% a emissão de gases tóxicos, será testado por 15 dias em Porto Alegre, por meio de parceria do município com a fabricante Volvo.

O modelo em teste tem tecnologia europeia e representa economia de 35% no consumo de combustível. O motor elétrico, utilizado da arrancada até a velocidade de 20 km/h, é alimentado pela energia gerada na frenagem, sem a necessidade de alimentação externa, enquanto o motor a diesel entra em operação a partir dos 20 km/h.

A estimativa da empresa é que o sistema elétrico seja aplicado em 70% dos trajetos, reduzindo os ruídos e gerando mais conforto para os usuários. Com acessibilidade universal, o veículo comporta 32 passageiros sentados.

A versão híbrida será fabricada na planta do Brasil a partir do ano que vem, pela primeira vez fora da Europa. O modelo é avaliado em outras três capitais - Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

São Paulo. Em São Paulo, os testes com o ônibus híbrido começaram em julho deste ano, com o objetivo de reduzir a poluição do ar e economizar no combustível não renovável. O veículo, fabricado na Suécia, foi trazido ao Brasil para passar por testes de adaptação pela Fundação Clinton.