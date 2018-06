Ônibus invade casa e 10 pessoas ficam feridas na zona leste Dez pessoas ficaram feridas após um ônibus colidir com uma casa, na zona leste da cidade, na manhã desta segunda-feira, 26. Um ônibus que fazia linha 2523 (Vila Progresso/Terminal Princesa Isabel) invadiu uma residência, por volta das 5h30, na Rua Criúva, em São Miguel. O veículo teria sido fechado por um automóvel antes de bater no muro da residência. Um homem, de 28 anos, foi socorrido pelos bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Tide Setúbal. As outras vítimas tiveram atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Rua Criúva foi totalmente bloqueada na altura da Rua Ardísia. O trânsito era desviado para outras vias da região.