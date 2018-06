Ônibus invade loja em São Paulo No início da madrugada de ontem, um ônibus Viação Miracatiba, da linha Francisco Morato/Cardeal Arcoverde, invadiu de ré uma loja na altura do n.º 300 da Rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Segundo testemunhas, adolescentes, aproveitando a ausência do motorista e da cobradora, que já haviam encerrado o expediente e pararam em um bar para usar o banheiro, abriram a janela e puxaram uma alavanca. Não se sabe se a intenção dos jovens era abrir as portas do coletivo ou se sabiam que iriam destravar o freio. Após descer 50 metros, o ônibus invadiu a loja Marcelino Só Branco. Ninguém ficou ferido e o grupo responsável pelo acidente segue foragido