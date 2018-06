Ônibus param em Curitiba e prefeitura recorre a particulares

CURITIBA - Um dia após o inédito movimento de catraca livre, provocado pela greve de cobradores do transporte coletivo de na região metropolitana de Curitiba , que gerou prejuízo de R$ 2,5 milhões, a população da capital paranaense amanheceu nesta sexta-feira, 27, com 100% do transporte paralisado.

Para tentar reduzir o problema provocado pela paralisação, o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), autarquia responsável pelo transporte coletivo da capital e da região metropolitana, Roberto Gregório, disse à imprensa que a prefeitura está cadastrando veículos particulares para serem colocados à disposição da população com tarifa máxima de até R$ 6,00 por passageiro.