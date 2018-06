Ônibus pega fogo em rodovia de Santa Catarina Um problema no motor fez com que um ônibus pegasse fogo na madrugada desta segunda-feira, 15, na rodovia BR-282, em Iraceminha, Santa Catarina. O veículo que fazia o trecho que liga Londrina (PR) a Santa Maria (RS) e transportava 38 passageiros, ficou totalmente destruído por volta das 3h. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava com 38 passageiros e ninguém ficou ferido. Estradas federais têm 92 mortes no feriado prolongado Testemunhas do acidente em estrada de SC começam a depor Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a rodovia não precisou ser interditada. Na última terça-feira, 10, a BR-282 foi palco para um outro acidente, em que 27 pessoas morreram e pelo menos 90 ficaram feridas. Na BR-101 Duas pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira, 15, na rodovia BR-101, na região de Araranguá, Santa Catarina. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 5h30, quando um Astra bateu de frente com uma pick up. O motorista, Denilcio Martins Fernandes, de 36 anos, e Maria do Carmo Costa Rosa Grijó, de 71 anos, morreram na hora. Um outro passageiro, Célio Grijó, de 76 anos, chegou a ser levado para Hospital Regional de Araranguá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.