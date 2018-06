Ônibus que caiu de viaduto e matou sete pessoas estava com vistoria vencida

RIO - O ônibus da Viação Paranapuan que caiu de cabeça para baixo na Avenida Brasil após despencar de um viaduto na altura de Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde de terça-feira (2) estava com a vistoria anual obrigatória do Detran-RJ vencida. De acordo com o site do Detran-RJ, o último licenciamento do coletivo, placa KYI 0973, foi feito em 2011.

Fabricado em 2007, o ônibus acumula 47 multas desde 2008, que somam R$ 4,4 mil, segundo a página da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) na internet. A última infração foi registrada em 19 de março, às 14h03, por transitar na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, acima da velocidade permitida. Há outras 13 multas por excesso de velocidade, e 12 por avanço de sinal. Já a vistoria feita pela SMTR estava em dia: a última ocorreu em 3 de julho do ano passado, e tem validade de um ano.

O acidente deixou sete mortos e 11 feridos, dois em estado gravíssimo. Os mortos foram identificados pelos bombeiros como Luiz Antônio do Amaral, de 41 anos; Marcius Flávio do Nascimento, de 36; Oséas da Silva Cardoso, de 39; Ângela Maria Reis da Silva, de 62; Francisco Batista de Souza, de 40; José Aparecido de Jesus, de 41; e Luciana Chagas da Silva, de 26. Até às 9h desta quarta-feira (3), apenas o corpo de Marcius já havia sido retirado por parentes no Instituto Médico-Legal (IML) para sepultamento. Ele será enterrado às 16h, no Cemitério de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

O motorista do ônibus, André Luiz Souza Oliveira, de 33 anos, está internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ele teve fratura na perna, traumatismo craniano e está em estado de choque. O quadro dele é estável. O delegado José Pedro Costa da Silva, da 21ª Delegacia de Polícia (Bonsucesso) chegou a conversar com ele informalmente na noite de terça-feira. O delegado quer ouvi-lo de novo porque o motorista não estava em condições de prestar depoimento.