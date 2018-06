Ônibus se choca com fachada de prédio no Rio e deixa três feridos

RIO - Três pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus em Ipanema, zona sul do Rio, na manhã deste sábado, 6. O motorista do coletivo, que faz a linha 415 (Leblon-Usina), perdeu o controle da direção na altura da esquina das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, perto da praça General Osório.

O veículo avançou sobre a calçada e chocou-se contra a fachada de um edifício. A violência foi tamanha que quase feriu um bebê que dormia dentro de um apartamento do andar térreo. A causa do acidente seria uma obra na pista da Visconde de Pirajá que não estava anunciada com sinalização adequada.

Ficaram feridos o motorista do ônibus, um passageiro e um pedestre que passava perto do local no momento do acidente. Eles foram hospitalizados, mas nenhum dos casos foi considerado grave.