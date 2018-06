Ônibus tomba e 21 ficam feridos na BR-163 Vinte e uma pessoas ficaram feridas, anteontem à tarde, quando o ônibus em que viajavam tombou na Rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163), no município mato-grossense de Sorriso. O veículo levava estudantes para universidades de Sinop. O motorista Alessandro Pereira da Silva, de 26 anos, e o passageiro Diego Albieri, de 23 anos, permaneciam internados ontem, com ferimentos leves. Os outros jovens já receberam alta. A Polícia Rodoviária Federal acredita que o veículo tombou por falta de habilidade do motorista. O tacógrafo indicou que o ônibus estava a 30 km por hora. Silva tem CNH profissional e a documentação do ônibus está em dia.