Ônibus tomba e deixa 25 pessoas feridas em Minas

Vinte e cinco pessoas ficaram feridas, entre elas 13 gravemente, em um acidente envolvendo um ônibus, na rodovia BR-267, em Conceição do Rio Verde, Minas Gerais, na noite deste domingo, 27. Segundo informações da polícia rodoviária federal, o ônibus da empresa Bel Tour Turismo, que fazia a linha Lavras-Rio de Janeiro, tombou por volta das 23 horas deste domingo, na altura do km 321 da rodovia. Dos 31 ocupantes, 25 ficaram feridos e foram levados para os hospitais de Caxambu, Baependi, Conceição do Rio Verde e São Lourenço. De acordo com a PRF, não chovia na hora do ocorrido e a provável causa do acidente foi a passagem de um animal pela pista, já que o trecho onde o ônibus tombou é retilíneo.