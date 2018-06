Ônibus tomba e ocupa duas faixas de avenida em SP Um ônibus tombou na tarde deste domingo no cruzamento da Rua Adele com a Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. Quatro pessoas ficaram levemente feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 18 horas e o veículo ainda ocupa duas faixas da avenida. Segundo a Companhia de Engenharia de Trafego, o veículo é de uma linha intermunicipal que seguia para Embu das Artes, na Grande São Paulo, e estava em alta velocidade. As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhadas a hospitais da região.