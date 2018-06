Ônibus tomba na Rodovia Fernão Dias e deixa dois mortos em MG

SÃO PAULO - Um ônibus tombou na Rodovia Fernão Dias na madrugada desta segunda-feira, 2. O acidente aconteceu por volta das 3h40 na altura do km 920, no município de Camanducaia, em Minas Gerais. Dos 31 passageiros, dois morreram e quatro ficaram gravemente feridos, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O veículo pertencia à Viação Cometa e havia saído de Belo Horizonte com destino a São Paulo. Os demais passageiros tiveram apenas ferimentos leves. As vítimas fatais foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre e os feridos levados aos prontos socorros da região, em Pouso Alegre e Bragança Paulista.

Dutra. Uma moto colidiu na traseira de um veículo na altura do km 227 da Rodovia Presidente Dutra, na tarde desta segunda-feira, 2. O motociclista morreu. O acidente aconteceu pouco depois de uma carreta ter colidido com um caminhão no km 231, também deixando uma vítima fatal. A pista expressa da Dutra segue totalmente interditada no sentido São Paulo, desde seu início, no km 211.

Notícia atualizada às 17h