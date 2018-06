Ônibus vazios são queimados no interior de SP Seis ônibus foram queimados na madrugada deste sábado nas cidades de Alumínio e Mairinque, região de Sorocaba. Os veículos estavam parados e não tinham passageiros. A Polícia Civil investiga a hipótese de incêndios criminosos. Cinco dos ônibus estavam em Alumínio e o sexto,em Mairinque, cidade vizinha. Todos ficaram destruídos. Os veículos pertenciam a três empresas e eram utilizados no transporte de trabalhadores de empreiteiras do setor de construção. A polícia suspeita que os incêndios estejam relacionados com uma disputa pelo transporte de trabalhadores na região. Um dos veículos estava Jardim Granada, em Mairinque. Por volta das 2 horas, o coletivo da empresa Green Bus estava estacionado em uma rua quando começou a pegar fogo. Uma testemunha contou à polícia ter visto um homem atirando algo, provavelmente um coquetel molotov sobre o veículo, que logo foi envolvido pelas chamas. Técnicos do Instituto de Criminalística de Sorocaba foram chamados para fazer a perícia nos ônibus.