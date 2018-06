Ônibus voltam a circular em Fortaleza após prisão de seis suspeitos

SÃO PAULO - Depois de um dia de incêndios criminosos em ônibus e carros, seis pessoas foram presas em Fortaleza e na região metropolitana por suspeita de participação nos ataques. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), 16 coletivos e uma viatura do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) foram queimados durante a quarta-feira, 19, na capital e em cidades próximas.

O sistema de ônibus voltou a operar normalmente desde a noite passada, com reforço da segurança garantido pelo titular da secretaria, André Costa. Um motorista sofreu queimaduras e foi internado, mas não corre risco de morte. Não há registros de outros feridos nos ataques.

As ações coordenadas foram uma retaliação pela transferência de detentos de presídios. Em carta deixada em um dos ônibus, os bandidos ameaçaram explodir prédios públicos e praticar atentados se o governo seguir "mexendo com as unidades prisionais".

Um dos envolvidos presos, de 18 anos, já responde por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi autuado em flagrante por porte de arma, ameaça e organização criminosa. Outros suspeitos já foram identificados, segundo a secretaria, que trabalha em conjunto com vários órgãos do governo para conter os ataques. As investigações estão a cargo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil.