Ônibus voltam a circular em Natal, mas empresas temem novos ataques

NATAL - Depois de um fim de semana sem transporte público, os ônibus voltaram às ruas de Natal nesta segunda-feira, 23. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários (Sintro) afirma que o serviço foi retomado de forma parcial, mas não confirmou quantos veículos voltaram ao trabalho.

O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano (Seturn), por sua vez, disse que teme ataques aos ônibus e cobra compensações por parte do Estado por causa dos veículos que foram incendiados no decorrer das semana passada.

De acordo com dados do Governo do Estado, desde a sexta-feira, 20, não se registram atentados no Rio Grande do Norte.