Ontem choveu 24% do esperado para fevereiro, diz CGE

Segundo o CGE, áreas de instabilidade associadas com a propagação de uma frente fria pelo oceano causaram as chuvas de longa duração na tarde de segunda-feira. As regiões mais atingidas foram as zonas norte, leste, centro e Marginal Tietê. A cidade chegou a ter 50 pontos de alagamento, sendo 27 deles intransitáveis.

O maior índice pluviométrico Foi registrado na zona norte, 74,6 mm. E o menor foi na zona oeste, com 18,1 mm.