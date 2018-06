ONU destaca tragédia em SC As enchentes em Santa Catarina foram as piores em um século na região. A afirmação é da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que destacou ontem o evento climático no Brasil como um dos mais sérios do ano no mundo. Para Michel Jarraud, secretário-geral da entidade ligada à ONU, as enchentes foram "excepcionais" e esforços precisam ser feitos para garantir a prevenção de desastres. Uma das conseqüências do aquecimento global é o aumento de tragédias naturais. "Sabemos que as mudanças climáticas vão tornar eventos como esse (de Santa Catarina) cada vez mais intensos", alertou Jarraud.