Onze pessoas ficam feridas em acidente de ônibus no Rio Onze pessoas ficaram feridas em um acidente nesta terça-feira envolvendo um ônibus da Viação Mauá (linha Praça XV-Niterói), na Avenida Rodrigues Alves, no centro do Rio. O motorista, que perdeu o controle do veículo, ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelos bombeiros. Ele teve uma perna amputada e foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, zona sul. De acordo com policiais militares que estiveram no local, outros dez passageiros tiveram ferimentos leves. O acidente provocou derramamento de óleo e os bombeiros tiveram que interditar as pistas por alguns minutos.