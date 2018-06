Onze presos cavam túnel e fogem de delegacia no Paraná

Onze presos da delegacia de Porecatu, no norte do Paraná, fugiram da carceragem nesta madrugada de domingo, 28. Por volta das 18h um deles foi recapturado nas imediações do bairro Mourão, onde a família do fugitivo vive. O efetivo da delegacia e a Policia Militar da cidade trabalham desde esta manhã na captura dos restantes.

O número de detentos presos na delegacia é de cerca de 70. Os fugitivos são considerados perigosos porque respondem pro crimes como roubo e em sua maioria são reincidentes, segundo informou a Polícia Civil.

Segundo a Polícia Civil, os homens cavaram um túnel da cela até a o estaciona de veículos apreendidos, no pátio externo do local e depois tiveram de pular um muro de cerca de três metros de altura. Na sexta-feira, houve uma inspeção em todas as celas, realizadas pela polícias civil e militar e com o apoio de um grupo especial da PM, chamado Rotam. Na ocasião todas as celas estavam em ordem.

Todas as celas são verificadas nas trocas de turnos dos funcionários, de acordo com a polícia. Segundo um funcionário da delegacia que não quis se identificar, um ferro de construção foi encontrado no telhado. Na semana passada, já haviam sido encontradas ferramentas no mesmo local e por isso foi realizada a inspeção.

"Eles só podem ter feito o buraco nesta madrugada, pois antes não tinha nada fora do lugar, isso foi verificado na inspeção da véspera", informou um funcionário da delegacia que não quis se identificar. Segundo a fonte, choveu forte durante toda a noite e a terra estava molhada, o que teria facilitado a escavação.