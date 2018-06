Onze presos fogem em Santo André Onze presos fugiram ontem à noite do Centro de Detenção Provisória de Santo André, na região do Grande ABCD paulista. Os fugitivos estouraram o banheiro de uma cela, passaram pelo portão que separa uma das alas do presídio e chegaram até o pátio da cadeia. Lá, pularam o muro com a ajuda de ume escada, mas dois deles acabaram sendo presos após caírem no estacionamento do 4o. Distrito Policial da cidade, que fica junto ao CDP. Como outras cadeias da capital e Grande São Paulo, o CDP de Santo André também enfrenta superlotação. A capacidade do presídio é para, no máximo, 500 presos, mas atualmente abriga pelo menos o dobro de pessoas.