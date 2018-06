Onze são presos por tráfico de drogas no centro do Rio de Janeiro

SÃO PAULO - Onze adultos foram presos e dois menores apreendidos por tráfico de drogas na noite de quarta-feira, 8, em Santa Teresa, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Entre os presos está o líder dos mototaxistas da região, que já havia passagem pela polícia pelo crime de tentativa de suborno.

A equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Fallet realizou as prisões após receber denúncia anônima sobre traficantes que estariam em uma casa na Rua Elizeu Visconti. No momento da chegada da polícia, por volta das 21h30, 13 pessoas estavam no local preparando as drogas. Eles não resistiram a prisão.

No local foram apreendidos cerca de 2 mil papelotes de cocaína, 500 gramas de maconha, 800 gramas de cocaína, 36 pedras de crack, sete balanças de precisão, seis frascos de fermento em pó e vasto material para endolação. O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá).