Onze vôos atrasados e 3 cancelados em Brasília, Rio e SP O primeiro dia do ano foi de tranqüilidade nos aeroportos do País. Em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiros havia 11 vôos atrasados e três cancelados às 17h30 desta segunda-feira, 1º de janeiro, de acordo com a página da Infraero. Os pousos e decolagens transcorriam dentro dos horários previstos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. Apenas o vôo 1245 da companhia Aerolíneas Argentina com destino a Buenos Aires havia sido cancelado. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, seguia com os vôos sem atrasos. O Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, registrava dois vôos da Gol com atrasos e havia somente um cancelamento: o vôo 5589 da Total para Uberlândia, Minas Gerais. No Rio de Janeiro, havia cinco chegadas e quatro partidas atrasadas no Aeroporto Galeão - Antonio Carlos Jobim. O vôo 3387 da TAM para Belo Horizonte, Minas Gerais, era único cancelado. No Aeroporto Santos - Dumont, também no Rio, não eram contabilizados atrasos ou cancelamentos. Na última sexta-feira, entrou em vigor o plano de emergência do governo para o setor aéreo. O objetivo era evitar os transtornos ocorridos na semana do Natal neste período de réveillon.