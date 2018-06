Opção para desconto no IPVA termina hoje Termina hoje, à 0h, o prazo para que donos de veículos com IPVA atrasado que queiram quitar suas dívidas com desconto nos juros e na multa pelo Programa de Parcelamento de Débitos (PPD) do governo do Estado façam a opção pela internet (www.ppd.sp.gov.br). A primeira parcela ou cota única deve ser paga no dia 10 de junho.