Operação apreende armas e drogas no Estácio, no Rio

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

Um fuzil, duas metralhadores, duas pistolas, cocaína e maconha foram apreendidos na manhã desta sexta-feira, 7, durante uma operação realizada por três delegacias especializadas, com apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), no Morro de São Carlos, no Estácio. Houve troca de tiros na chegada dos policiais à favela.

De acordo com a Polícia Civil, a ação, que teve início por volta das 9 horas, visa reprimir o tráfico de drogas e apreender entorpecentes na região. As armas e as drogas foram encontradas escondidas dentro de uma parede falsa em uma casa.

Participam da ação cerca de 80 policiais das Delegacias de Repressão a Armas e Explosivos (DRAE), de Combate as Drogas (DCOD), e Fazendária (DELFAZ). Um helicóptero Águia apoia a operação. Não há informações sobre feridos e prisões.