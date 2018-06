Operação apreende drogas e granadas na Favela do Jacarezinho

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

Policiais retiram "barricada do tráfico", desobstruindo uma das entradas da favela

SÃO PAULO - Cerca de 100 agentes da Polícia Civil apreenderam grande quantidade de drogas e granadas durante operação contra o tráfico de entorpecentes na Favela do Jacarezinho, no subúrbio do Rio, na manhã desta terça-feira, 3.

A operação, que teve início por volta das 6 horas, também deteve duas pessoas que foram levadas para a delegacia para averiguação. Houve troca de tiros mas ninguém ficou ferido, segundo a polícia.

Dois helicópteros e dois blindados foram usados na ação, comandada pela Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) e conta com apoio da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Drae) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).