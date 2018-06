Operação apreende papelotes de crack com fotos de Ronaldinho Gaúcho

Papelotes de crack, com a foto do jogador Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo, foram apreendidos na manhã desta quarta-feira, 11, na comunidade do Jacarezinho, no Rio, durante operação da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) para retirada de população em situação de rua e de combate ao crack na região.

Além da apreensão da droga, foram realizados 88 acolhimentos, sendo oito crianças e adolescentes. Desde o início das ações conjuntas com órgãos de segurança para o enfrentamento ao crack na cidade do Rio de Janeiro, a SMAS promoveu 17 operações nesta cracolândia, com um total de 1.139 pessoas acolhidas.

A operação de hoje teve início às 8h30 e contou com o apoio de policiais do 3º BPM, além de agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Após o processo de identificação na polícia, todos os acolhidos serão encaminhados para as unidades da Rede de Proteção Especial do município.

Os adultos irão para o abrigo de Paciência e as crianças e os adolescentes para a Central de Recepção Carioca, no Centro. Os menores de 18 anos que forem identificados com alto grau de dependência química serão conduzidos para tratamento compulsoriamente.