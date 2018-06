Operação apreende quase 100 quilos de crack no RS

SÃO PAULO - Uma ação conjunta entre Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 100 quilos de crack, na segunda-feira, 21, próximo ao município de Camaquã, no Rio Grande do Sul, considerada a maior apreensão da droga este ano no Estado.

Após investigações, os agentes identificaram um caminhão que estaria trazendo drogas escondidas em carga de gêneros alimentícios. O veículo passou a ser rastreado e abordado em Camaquã. A droga estava em pacotes, totalizando 95,945 quilos de crack, escondidos entre os alimentos.

O motorista, I.R.F., de 30 anos, relatou que receberia R$ 15 mil para servir como mula, trazendo a droga de Medianeira, no Paraná, para a capital gaúcha. Ele não quis identificar os nomes dos remetentes e receptadores de Porto Alegre. De acordo com a PF, essa quantidade de crack poderia abastecer dezenas de "bocas de crack" da cidade de Porto Alegre.