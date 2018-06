Operação busca prender envolvidos em sequestro de gerente no RS

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A Polícia Federal do Rio Grande do Sul está cumprindo seis mandados de prisão - três preventivas e três temporárias - e quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Alegre, Eldorado do Sul, Charqueadas, e Cachoeirinha contra uma quadrilha suspeita de sequestrar um gerente da Agência dos Correios de Arroio dos Ratos.

O crime, investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Delepat), ocorreu no dia 20 de junho, quando um gerente, a esposa e um empregado foram surpreendidos em sua residência por dois homens. O gerente foi obrigado a ir até a agência, onde foram rendidos outros funcionários e roubado o dinheiro do cofre.

Dois integrantes do grupo cumprem pena em regime semiaberto no Instituto Penal Escola Profissionalizante - IPEP, em Charqueadas, e comandaram a ação criminosa. O sequestro contou ainda com a participação de uma mulher, que ficou responsável pelo transporte e fuga dos criminosos.

Segundo a PF, em menos de uma semana, esta é a segunda operação da Delepat deflagrada contra sequestradores. Na sexta-feira, 11, foram presas em flagrante seis pessoas que se preparavam para realizar a ação contra um empresário no município de Gramado. Parte desse grupo criminoso também havia participado do sequestro de familiares de funcionário da Caixa Federal ocorrido em setembro, em Caxias do Sul.