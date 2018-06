Operação conjunta entre Brasil e Nigéria prende dois em SP

Dois nigerianos foram detidos nesta sexta-feira, 21, durante a Operação Cooperação Nigéria, realizada pela Delegacia de Polícia Federal do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A investigação do caso foi realizada com a cooperação internacional entre as polícias do Brasil e da Nigéria.

Na ação, com cerca de 20 agentes, foram presos os dois homens: um pastor evangélico, que será indiciado por tráfico internacional de entorpecentes, e o outro suspeito, detido em flagrante com um passaporte da África do Sul falso e duas almofadas de carimbos de imigração brasileira falsos, que vai ser indiciado por falsficação e falsidade ideológica.

Segundo a PF, o pastor nigeriano preso nesta sexta já havia sido citado em interrogatórios de outros dois nigerianos presos no Aeroporto de Lagos, capital da Nigéria, como sendo o responsável pelo tráfico. Foram apreendidos US$ 4 mil e outros sete passaportes com suspeita de falsidade.