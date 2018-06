Operação contra crimes financeiros apreende mais de R$ 1 mi

Balanço parcial da "Operação Curaçao", contra crimes financeiros, realizada nesta terça-feira, 10, em seis cidades do país, mostra que oito pessoas foram presas e mais de R$ 1 milhão foram apreendidos.

Segundo a Polícia Federal (PF), foram cumpridos 58 mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre e João Pessoa. A PF informou que as investigações ocorreram em regime de cooperação internacional com a polícia holandesa, que descobriu contas com movimentação suspeita, pertencentes a brasileiros.

Alguns dos envolvidos já haviam sido investigados pela PF devido ao envolvimento com o Caso Banestado, marcado pelos crimes de operação sem autorização de instituição financeira, evasão de divisas e manutenção ilegal de depósitos no exterior.