Operação contra fraude em combustível prende pelo menos 35

Pelo menos 35 pessoas já foram presas nesta terça-feira, 15, durante a operação Paracelso, da Polícia rodoviária Federal, realizada em três Estados, com o objetivo de inibir a adulteração de combustíveis, sonegação fiscal, roubo de cargas, seqüestro e homicídio. Cerca de 280 agentes da Polícia Rodoviária Federal de vários estados e do Distrito Federal, em conjunto com o Ministério Público Estadual, realizam a operação em Alagoas, São Paulo e Bahia e estão cumprindo 42 mandados de prisão e 34 de busca e apreensão. Além das prisões, já foram apreendidos veículos, caminhão e armas.