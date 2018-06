Operação contra fraudes no Detran prende 38 no Rio de Janeiro

Texto atualizado às 20h10.

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu 38 pessoas no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 25, em uma ação contra uma quadrilha que cometia fraudes no Departamento Estadual de Trânsito do estado (Detran-RJ). Estima-se que o esquema rendesse R$ 200 mil ao mês para a quadrilha.

Iniciada às 6h, a operação Asfalto Sujo conta com a participação de 200 policiais civis, que buscam cumprir 41 mandados de prisão e 67 de busca e apreensão nos postos do órgão em 12 municípios: Rio, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Tanguá, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Magé, Duque de Caxias, Campos, São Fidélis e Bom Jesus do Itabapoana. Até o momento, três pessoas não foram localizadas.

O grupo, composto por agentes do Detran-RJ e despachantes, atuava em pelo menos quatro postos de vistoria e cobrava propinas de R$ 50 a R$ 1.200 para realizar de forma ilegal vistorias para o licenciamento anual, transferências de propriedade de veículos e emissão de documentos.

Segundo as investigações, iniciadas há seis meses, as fraudes eram cometidas em quatro postos. A corregedoria do Detran e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) participam da operação.

O Ministério Público pediu à Justiça a suspensão do exercício de função pública de 47 funcionários do Detran ou despachantes oficiais.