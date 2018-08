Operação contra pedofilia prende quatro pessoas no Rio de Janeiro

RIO - Pelo menos quatro homens foram presos em flagrante na manhã desta quinta-feira, 30, numa operação contra a pedofilia coordenada pela Polícia Civil. As investigações duraram cinco meses e os agentes rastrearam a navegação dos pedófilos na internet. A ação desta manhã visa cumprir 29 mandados de busca e apreensão em cinco cidades da Baixada Fluminense: São João do Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belford Roxo e Seropédica. Segundo a polícia, análises estão sendo feitas nos locais das buscas e, constatado conteúdo de pedofilia nos dispositivos eletrônicos, os donos dos aparelhos estão sendo presos em flagrante.

A responsável pelas investigações é a delegada Fernanda Fernandes. "No curso da investigação nos deparamos com esses vinte e nove alvos e havia alguns integrantes da rede internacional de pornografia infantil". Ainda segundo a delegada, em entrevista a TV Globo, é crime armazenar, gravar e produzir vídeos com atos sexuais e cenas pornográficas envolvendo criança e adolescente. "Esses dispositivos onde forem encontrados esse tipo de arquivo serão apreendidos e as pessoas serão presas em flagrante e trazidas para a Cidade da Polícia", afirmou Fernanda.