Operação contra traficantes internacionais prende 21 no RS A Polícia Federal já prendeu 21 pessoas no Rio Grande do Sul durante a Operação Curitiba, deflagrada na manhã desta segunda-feira, 26. O objetivo da ação é desarticular uma quadrilha de tráfico internacional de drogas que atuava no Brasil, Paraguai e Uruguai. Foram presos fornecedores, transportadores, químicos, compradores e distribuidores. Os agentes da PF apreenderam 34 quilos de cocaína pura e 35 quilos de produtos utilizados para o refino, que misturados poderiam ser transformados em 350 quilos de cocaína para a redistribuição. Na operação foram apreendidos sete automóveis, além do seqüestro de dois imóveis.