Operação contra tráfico de drogas prende 10 no litoral do RS

SÃO PAULO - Dez pessoas foram presas nesta quinta-feira, 28, durante a Operação Quimera, desencadeada pela Brigada Militar em conjunto com o Ministério Público (MP) e a Polícia Civil no litoral norte do Rio Grande do Sul. A ação teve como objetivo o combate ao tráfico de drogas na região e desarticular uma quadrilha de traficantes que utilizava jovens dependentes químicos para vender drogas em festas raves no litoral norte.

Até o momento foram presas em Osório sete pessoas por mandado de prisão e três em flagrante por posse de drogas e munições. Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão e sete de prisão.

A operação, que teve início em janeiro deste ano, já prendeu em flagrante outras sete pessoas por tráfico e uma por mandado de prisão preventiva. Foram apreendidos durante o ano cerca de dois quilos de cocaína, três quilos de crack, maconha, merla, uma pistola 380 e um revólver calibre 32.

Segundo a Brigada Militar, entre os membros da quadrilha está um detento da Penitenciária de Osório, que tinha determinado a execução de três pessoas na cidade, um homem e duas mulheres.