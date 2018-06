Operação contra tráfico de drogas prende 9 em Santa Catarina e Paraná

SÃO PAULO - Nove pessoas foram presas nesta última terça-feira, 25, durante a operação Caminho Invertido, deflagrada pela Polícia Civil nas cidades de Lages e Tijucas, em Santa Catarina, e Foz do Iguaçu, no Paraná. Eles fazem parte de uma quadrilha responsável por distribuir drogas na região do Planalto Serrano.

Ao total foram expedidos 11 Mandados de Prisão. Dois deverão ser cumpridos nos próximos dias, segundo a polícia. Ao total, 18 pessoas fazem parte da quadrilha, estando 16 presos ou apreendidos.

No início da investigação, em agosto, foi apreendido um quilo de cocaína vinda de Foz do Iguaçu, que poderia render aproximadamente sete vezes a quantidade original. Foram presos Odair de Souza Leite, vulgo "Paulista da Palhoça" ou "Kakaroto", Marlene da Silva e dois menores infratores. Também foram identificados todos os integrantes da quadrilha.

Em setembro, os policiais apreenderam cinco quilos de maconha e um quilo de crack, oriundos da cidade de Tijucas. Foram presos Jaime Medeiros, foragido de São Paulo; Sheila Mara Andrade da Silva; Tânia Medeiros Varela, foragida do Paraná; Silvino Felício; e Silvana Rebecchi Felício.

Após as prisões, os que já estavam detidos no Presídio Regional de Lages e participantes da quadrilha de traficantes começaram a tentar formar uma rebelião, mas foi controlada pelos Policiais. Os líderes do grupo foram transferidos para várias unidades do Estado.