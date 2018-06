Operação da PF apreende avião e R$ 500 mil de tráfico internacional

Ao longo de um ano e meio de investigação, a PF apreendeu 2,3 toneladas de cocaína, 33 veículos, uma aeronave avaliada em R$ 250 mil e aproximadamente R$ 500 mil. Durante esse período, 21 pessoas foram presas em flagrante.

A organização trazia cocaína proveniente da Bolívia e fazia a distribuição para Europa e África, além de abastecer o Brasil. As investigações contaram com a cooperação de organismo policiais da Europa e da América Latina. Pelo menos 50 mandados de prisão temporária e 38 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos hoje pela PF em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, durante a Operação Deserto.

Também foram apreendidos produtos químicos e maquinários usados para preparação e adulteração de drogas, além de armas e munições, incluindo dez granadas antitanques. Os detidos serão indiciados e responderão por crimes de tráfico internacional de cocaína, associação para o tráfico, financiamento do crime de tráfico, e tráfico internacional de arma de fogo de uso restrito.