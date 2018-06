Operação da PF contra tráfico de drogas prende 11 pessoas no Rio

RIO DE JANEIRO - A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal realizou na madrugada de hoje,16, uma operação contra o tráfico de drogas que prendeu 11 pessoas, inclusive um oficial da Polícia Militar e ex-comandante da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro de São Carlos, no Estácio, na zona norte do Rio.

A ação é um desdobramento da ação de ontem da PF no Morro do Dezoito, no Meier, para cumprimento de mandados de prisão contra chefes do tráfico que resultou na apreensão mais de 300 quilos de maconha.

O Morro do Dezoito é dominado pela facção criminosa Amigos dos Amigos e era um dos esconderijos do traficante Antonio Bonfim Lopes, o Nem, que chefiava o tráfico na Rocinha e foi preso no fim do ano passado.