Operação da PF contra tráfico internacional prende 12 e apreende avião

SÃO PAULO - A Polícia federal já prendeu nesta quinta-feira, 2, 12 pessoas acusadas de tráfico internacional de drogas. Deste total, seis prisões ocorreram no Tocantins. Além das prisões, foram apreendidos um avião monomotor Cessna Skyline, no Mato Grosso do Sul, e outros 15 veículos, alguns deles de luxo.

A Operação Cinco Estrelas tem como objetivo desarticular uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas que atua nos Estados do Tocantins, Rio de Janeiro, Goiás, Rondônia e Mato Grosso e Pará. O bando também atuava na Bolívia.

Cerca de 150 policiais estão cumprindo 118 mandados judiciais. São 11 prisões preventivas, sete prisões temporárias, 24 mandados de busca e apreensão e 76 medidas de sequestro de bens móveis e imóveis, nos referidos estados.