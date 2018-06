Operação da PF no Rio prende vereador do PMDB

O vereador Jerônimo Guimarães, o Jerominho (PMDB), foi preso na manhã desta quarta-feira, 26, em uma operação que a Polícia Civil realiza em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Esta é a segunda ação policial na região que visa combater atividades ilegais das milícias que atuam em comunidades carentes do bairro, com a exploração de caça-níqueis, o transporte ilegal e cobrança de taxas para distribuição de gás e segurança nas favelas. Jerominho foi conduzido para a 35ª Delegacia de Polícia de Campo Grande. Cerca de 400 agentes participam da operação.