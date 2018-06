Operação da PM busca traficantes em morro da zona oeste do Rio

RIO - 180 policiais militares de oito batalhões participam na manhã desta quarta-feira, 22, de operação no complexo de favelas de Senador Camará, na zona oeste do Rio. Várias motocicletas foram apreendidas. A PM não soube informar o número exato.

O objetivo da ação, coordenada pela 2ª CPA (Bangu), é cumprir mandados de prisão, busca e apreensão e também verificar denúncias de que traficantes que teriam fugido do Morro da Mangueira, na zona norte, estariam se escondendo na comunidade. No domingo, a Mangueira foi ocupada para a instalação de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

Segundo a 2ª CPA, não há informações sobre presos ou feridos, até o momento. Os militares, que contam com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), procuram armas, drogas, e também veículos roubados ou com irregularidades na documentação.

A polícia montou barreiras em alguns pontos da Avenida Brasil para evitar uma possível fuga de traficantes pela via.

