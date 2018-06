Operação da PM deixa 1 morto e 4 feridos no Rio

Um suspeito morreu e mais quatro ficaram feridos durante ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 9º Batalhão da Polícia Militar nos morros do Juramento, em Vicente de Carvalho, da Serrinha e do Cajueiro, em Madureira, no Rio de Janeiro.

De acordo com balanço parcial da operação, um homem foi ferido durante confronto no Morro da Serrinha. Ele foi levado para ao hospital, em Marechal Hermes, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foram apreendidas uma pistola 9 milímetros e uma metralhadora.

Mais três suspeitos ficaram feridos e foram levados para o hospital. Outro homem foi detido. Foram apreendidos uma metralhadora KH 556, uma escopeta calibre 12, dois fuzis e uma pistola 9 milímetros, além de drogas, de acordo com a PM.