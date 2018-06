Operação da PM deixa 3 mortos em Manguinhos, no Rio

Três pessoas morreram durante operação da Polícia Militar em Manguinhos, no subúrbio do Rio, na zona norte da cidade, na manhã desta segunda-feira, 28, segundo informações iniciais da PM. A operação teve início no começo da manhã em busca de drogas e armas, segundo a PM. Três pistolas e três granadas e drogas foram apreendidas, além de uma réplica de brinquedo de uma metralhadora. Ninguém foi preso.

Na zona sul, em Copacabana, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) também faz uma operação com apoio de cães farejadores da Polícia Militar na Ladeira dos Tabajaras. Não há informações sobre tiroteios, feridos ou mortos no local.

Foto: Marcos Arcoverde/AE